La historia de María Valeriano Pérez, deportada tras 35 años en Estados Unidos, refleja el drama que viven miles de migrantes. Su hija, Érika, cuenta que ICE la citó para una “revisión” y, sin previo aviso, le informó que su madre sería enviada a Oaxaca.

“Nos hablaron. Cuando llegamos, nos pusieron un cuatro, nos dicen: ‘Vamos a deportar a tu mamá hoy’. Y estaba un poquito en shock, no lo creía, yo tratando de hablar a abogados para una apelación porque mamá sufría de depresión, ansiedad”. Erika Pérez, ciudadana de EE. UU., hija de migrante mexicana.

María trabajaba limpiando departamentos, era apreciada por su comunidad, pero hoy forma parte de la meta de la administración Trump: deportar a un millón de indocumentados.

“La comunidad está muy asustada, no sale, hay gente que está perdiendo trabajo por el miedo de salir y que los agarren, se quedan muchos en la casa”. Erika Pérez, ciudadana de EE. UU., hija de migrante mexicana

Deportaciones y nuevos impuestos amenazan a la comunidad migrante. Foto: AFP

Miedo en las calles y ciudades santuario bajo presión

Ni Los Ángeles ni Chicago ni Nueva York escapan de la persecución. Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante, mencionó:

“Sigue la situación muy tensa, nuestra gente, pues ya lograron el objetivo de meterle miedo. Están optando por no ir a trabajar y va a afectar en todos los ámbitos”. Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante en EE. UU.

Jaime Lucero exige una reunión binacional y denuncia que la ayuda de los consulados mexicanos en EE. UU. es insuficiente, con personal poco capacitado y recursos recortados.

El Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares en México tiene un recorte presupuestal de más de 33 millones de pesos al pasar de 557 millones en 2024 a 524 millones para 2025.

El presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense este año incluye 170 mil millones de dólares para operaciones relacionadas con la seguridad fronteriza y las deportaciones en masa.

México, de país de paso a destino migrante

Silvia Garduño, de ACNUR, explica:

“Mucha de la gente que estaba en México en espera del proceso, pues de un día para el otro se queda sin esa opción original. Según datos del Gobierno estadounidense, habría 270 mil personas aproximadamente en territorio mexicano, que tenían esa intención de ir a Estados Unidos”. Silvia Garduño, de ACNUR

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados enfrenta esta presión con el mismo presupuesto que tenía cuando recibía apenas 3 mil solicitudes anuales, frente a las más de 80 mil de 2024.

Presión política y medidas polémicas

El especialista Carlos Matienzo advierte que los migrantes mexicanos están indefensos por la inacción del Estado mexicano.

“Es muy triste, porque al final del día sí hay personas que están pagando ese costo de debilidad y yo creo que son los migrantes que están siendo perseguidos de forma inhumana en Estados Unidos y no hay quien los defienda”. Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y narcotráfico

La meta de un millón de deportaciones avanza, incluso con redadas masivas en campos agrícolas de California. A partir de 2026, se sumará un nuevo golpe: un impuesto del 1% a las remesas, que podría restar mil 500 millones de dólares a los ingresos que las familias mexicanas reciben desde EE. UU.