Autoridades advierten redadas en show de Bad Bunny. Foto: AFP

Estados Unidos podría llevar a cabo redadas migratorias durante el Super Bowl 2026, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo.

Corey Lewandowski, asesor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que no habrá “lugares seguros para indocumentados”, ni siquiera en eventos masivos como el Super Bowl.

“No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos… Si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses”, Corey Lewandowski, asesor de Kristi Noem

La advertencia se enmarca en la política migratoria del presidente Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca en enero prometió deportar a millones de personas que viven en EE. UU. sin documentos.

La NFL confirmó que Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del partido, programado para febrero de 2026. El evento suele reunir a más de 100 millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo.

El intérprete de “Tití me preguntó” ya había declarado que evitaría incluir a EE. UU. en su gira mundial por temor a que las redadas migratorias afectaran a sus seguidores durante los conciertos.

Lewandowski y otros aliados de Trump criticaron la elección del artista de 31 años para actuar en el entretiempo del Super Bowl 2026, acusándolo de “odiar a Estados Unidos”.

“Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos”, comentó Lewandowski

Influencers del movimiento MAGA (“Make America Great Again”) critican a la NFL por elegir a Bad Bunny, a quien le reprochan cantar exclusivamente en español y tildan de “woke”, un término peyorativo de la derecha para designar las políticas de fomento de la diversidad.

Algunos consideran “demoníaco” al artista, quien aboga por los derechos LGBT y contra la transfobia, y se indignan al verlo difuminar las barreras de género a través de su vestimenta y maquillaje.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, había respaldado a la demócrata Kamala Harris contra Trump en las elecciones presidenciales de 2024.