Agentes de ICE realizaban operativo en Chicago. Foto: Reuters

En medio de una serie de redadas encabezadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, Illinois, un repartidor de aplicación se volvió viral tras evadir a los agentes en bicicleta.

Durante el operativo en zonas como el Parque Millennium y el centro citadino, agentes patrullaron en embarcaciones en el río y se desplegaron desde distintos puntos.

El momento clave ocurrió cuando el repartidor, visiblemente molesto por la presencia de los oficiales, comenzó a insultarlos y a gritar: “que se joda Trump”. Al dejar caer su celular, uno de los agentes intentó detenerlo. Pero el hombre recuperó el dispositivo y logró escapar pedaleando, mientras varios agentes lo perseguían sin éxito.

Ambiente tenso y protestas espontáneas

Durante el episodio, alrededor de 20 manifestantes se unieron al reclamo y gritaron: “ICE, váyanse a casa!”, mientras seguían la acción hasta la intersección de Clark y Oak. En redes sociales circuló ampliamente el video del escape, generando debate sobre los protocolos de ICE y el uso del poder en operativos migratorios.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que monitoreaba la situación en tiempo real, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, expresó preocupaciones similares tras conocerse los detalles oficiales.

Operativos de ICE, bajo tensión mediática

Las acciones de ICE en Chicago han estado bajo escrutinio creciente. Un reporte de Reuters señala que operativos recientes han incrementado las tensiones en ciudades como Nueva York y Chicago, donde manifestantes denuncian un uso excesivo de fuerza y tácticas agresivas por parte de agentes.

En paralelo, el caso de un hombre muerto en un suburbio de Chicago tras un enfrentamiento con agentes de ICE en septiembre ha encendido aún más alertas sobre las prácticas de la institución. Reuters documentó que el hombre fue abatido luego de que, según autoridades, habría intentado arrollar a los agentes con su vehículo.

