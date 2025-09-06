GENERANDO AUDIO...

Jesús Muñoz Gutiérrez fue deportado en julio a Sudán del Sur. Foto: AFP/DHS

El gobierno de Sudán del Sur informó que el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por asesinato, fue repatriado a México tras haber sido deportado por Washington a ese país africano en julio pasado.

Muñoz Gutiérrez fue enviado a Sudán del Sur en julio junto con otros siete hombres, como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. El caso derivó en una larga batalla legal antes de concretarse su deportación.

Repatriación éxitosa

El ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur calificó como “exitosa” la repatriación y confirmó que el mexicano fue entregado al embajador Alejandro Estivill Castro, representante de México en Etiopía, en un proceso descrito como “fluido y ordenado”.

De acuerdo con las autoridades de Juba, México ofreció garantías de que Muñoz Gutiérrez no sería sometido a tortura, trato inhumano ni enjuiciamiento injusto a su regreso.

El ahora repatriado fue condenado en Estados Unidos por homicidio en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua, pena que enfrentaba antes de ser deportado en julio pasado junto con otros prisioneros.

Otros deportados en espera

El gobierno sursudanés agregó que mantiene su compromiso de trabajar con socios internacionales para asegurar el retorno de seis personas más, también deportadas desde Estados Unidos y actualmente bajo custodia en ese país africano.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]