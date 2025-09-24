Francotirador ataca centro de ICE en Dallas: un muerto y dos migrantes heridos

GENERANDO AUDIO...

Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, la mañana del miércoles 24 de septiembre, informó la Policía local. El agresor, presuntamente un francotirador, abrió fuego desde un edificio cercano contra las instalaciones.

De acuerdo con las autoridades, el presunto tirador fue localizado sin vida. Las primeras versiones señalan que se habría suicidado tras el ataque. Las víctimas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Ataque armado en centro de migrantes en Dallas

La Policía de Dallas detalló en su reporte preliminar que el sospechoso disparó directamente hacia un edificio gubernamental donde se encuentran migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una de las víctimas murió en el lugar.

Las autoridades federales indicaron que las dos personas heridas eran migrantes detenidos y permanecen bajo vigilancia médica. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre su estado de salud.

Autoridades investigan el caso

El ataque provocó una fuerte movilización de seguridad en la zona y la evacuación temporal de personal administrativo. La Policía de Dallas confirmó en su cuenta oficial de X que la investigación sigue abierta para determinar los motivos detrás de la agresión.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni de las víctimas. El gobierno federal anunció que colaborará con las investigaciones locales para esclarecer el hecho.

Respuesta de autoridades

El ataque provocó una fuerte movilización de agentes federales y policías locales en el perímetro del centro de detención.

Se desplegaron equipos tácticos para ubicar al tirador.

Un oficial federal quedó inicialmente bajo fuego, según reportes preliminares.

El tirador fue localizado en la parte alta de un edificio cercano.

Investigación en curso

Las autoridades aún no han confirmado el motivo del ataque. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la oficina de ICE mantienen coordinación con fuerzas locales y estatales para procesar la escena.

Reportes de medios locales señalan que la situación se desarrolló rápidamente, mientras equipos médicos de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales de la zona.