Foto: Getty Images.

La policía de Minneapolis, Minnesota, respondió la mañana de este miércoles a un tiroteo en la escuela católica Annunciation, donde autoridades locales confirmaron que el atacante fue “controlado” y posteriormente declarado muerto.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas, medios locales reportan que al menos dos personas habrían perdido la vida. Padres y alumnos fueron evacuados en medio de un fuerte operativo de seguridad, mientras imágenes en vivo mostraban a decenas de familias retirando a sus hijos del plantel, ubicado al sur de la ciudad, junto a una iglesia.

Tiroteo en la escuela Annunciation de Minneapolis

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó en X que recibió notificación del ataque y aseguró que seguirá compartiendo actualizaciones oficiales. “Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”, escribió.

La ciudad de Minneapolis confirmó en su cuenta oficial que “no hay amenaza activa para la comunidad”, aunque pidió a la población mantenerse alejada de la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Autoridades federales y locales reaccionan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red Truth Social: “He sido plenamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y ya está en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí en rezar por todos los involucrados!”.

El incidente ocurre tras una ola de falsas denuncias de tiroteos en universidades del país durante el inicio del ciclo escolar, lo que ha generado mayor tensión en comunidades educativas de Estados Unidos.