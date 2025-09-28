GENERANDO AUDIO...

Foto: corresponsales

Al menos una persona falleció y seis más resultaron heridas, tras un tiroteo registrado minutos antes de la medianoche en el estacionamiento del Kikapoo Lucky Eagle Casino, en la ciudad de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos.

Agentes de corporaciones locales, estatales y tribales se movilizaron hasta el casino, desde donde se desplegó un operativo para trasladar a las personas lesionadas a San Antonio, Texas, para recibir atención médica. En el camino, uno de los heridos perdió la vida.

El juez del condado de Maverick confirmó que el tiroteo ocurrió en el estacionamiento y que fue perpetrado por personas armadas a bordo de una camioneta tipo pick-up, color negro, cuya última ubicación fue la carretera estatal hacia El Indio, Texas. Se desplegó un operativo de búsqueda de los probables responsables.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida al exterior del casino; se habla de un hombre. La escena fue acordonada, el acceso al casino cerrado por autoridades locales y los clientes desalojados.