Reporte de un tirador activo en la Universidad de Tennessee. Foto. Reuters

La mañana del 21 de agosto, la policía de Chattanooga, Tennessee, recibió un reporte de un posible tirador activo en el campus de la Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC), lo que provocó una amplia movilización de agentes y cuerpos de emergencia.

El aviso generó la aplicación inmediata de protocolos de seguridad: además de cerrar el campus universitario, la Policía ordenó el confinamiento de todos los edificios de la ciudad, incluidos los de gobierno local.

La tensión se extendió durante un par de horas, en las que cientos de estudiantes fueron desalojados y la comunidad universitaria recibió la instrucción de mantenerse resguardada.

La primera semana de clases interrumpida

El reporte coincidió con la primera semana del semestre en la universidad, lo que aumentó la preocupación de autoridades y familias de los estudiantes.

De acuerdo con los funcionarios de la institución, se realizó un recorrido exhaustivo por el Centro Universitario y la Biblioteca, así como por otras instalaciones, en busca de alguna amenaza. Sin embargo, no se encontraron indicios de un tirador ni de armas en el campus.

Alerta de tirador desató el pánico

El primer aviso llegó a través de un mensaje de emergencia emitido por la propia universidad, en el que advertían:

“ALERTA UTC: Posible tirador activo en el Centro Universitario o la Biblioteca. Corran. Escóndanse. Peleen. Más información próximamente”.

Este mensaje, difundido a toda la comunidad estudiantil, obligó a suspender actividades y a evacuar edificios, mientras la Policía desplegaba elementos armados alrededor del campus.

Descartan la amenaza tras operativo

Alrededor de las 13:55 horas (tiempo del este), la institución emitió un nuevo comunicado declarando el “todo despejado”. La Policía confirmó que no hubo víctimas ni presencia de un agresor, y que el operativo se mantuvo activo hasta garantizar la seguridad de todos los edificios.

Aunque no se ha dado a conocer qué originó el reporte, las clases en la universidad se reanudarán el viernes 22 de agosto a las 8:00 horas, mientras las autoridades locales continúan con la revisión de protocolos.

