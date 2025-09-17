Reprenden a piloto por acercarse demasiado a avión presidencial de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Un vuelo comercial y al avión presidencial volaron en paralelo. Foto: AFP

Un piloto de la aerolínea Spirit Airlines fue reprendido por un controlador aéreo al acercarse demasiado al Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron este martes 16 de septiembre, cuando el presidente estadounidense se dirigía junto con su esposa Melania Trump a Londres para su segunda visita de Estado.

De acuerdo con los reportes, el avión comercial y el presidencial volaron en paralelo sobre Long Island, Nueva York, lo que fue detectado por un controlador de tráfico aéreo, quien llamó la atención del piloto.

Controlador advierte al piloto

El técnico intentó advertir al piloto sobre la proximidad del Air Force One, y ante la falta de respuesta, le reprendió con firmeza:

“Presta atención, deja el iPad. Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha. Preste atención, Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha inmediatamente“, se escucha en la grabación filtrada en redes sociales.

Para enfatizar la gravedad, el controlador indicó la presencia del avión presidencial:

“Spirit 1300, hay tráfico a ocho millas (casi 13 kilómetros) de su ala izquierda. Un 747. Seguro que puede ver quién es. Fíjate en él. Es blanco y azul”.

En la grabación no se escuchan respuestas del piloto de Spirit Airlines.

Características del Air Force One

El Air Force One es fácilmente reconocible por su diseño blanco con la parte inferior azul claro, el nombre Estados Unidos de América en el lateral y la bandera nacional en la cola, lo que permite identificarlo visualmente incluso a distancia.

