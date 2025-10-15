Republicanos reclaman a Sheinbaum por apoyo a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

El Partido Republicano le reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo que su administración le está dando a Cuba, en el marco de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México será tratado igual que los parias

El congresista republicano por Florida, Carlos A. Gimenez, denunció a través de su cuenta de X la colaboración con el gobierno cubano, así como de Venezuela.

Agregó Gimenez que si México continúa en ese camino, “será tratado igual que los parias que están amparando”.

Cuestionó el republicano “¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región?”, esto mientras se está considerando renegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

México actúa bajo principios de la Constitución

En respuesta, el embajador de México en la Unión Americana, Esteban Moctezuma, señaló que el país actúa con base en los principios de política exterior establecidos en la Constitución.

Le recordó al congresista republicano que tanto México como Estados Unidos comparten un compromiso común con el progreso de la región.

“Sugerir que México debería ser tratado como un paria contradice esa estrecha cooperación”.

Esteban Moctezuma, embajador de México en EE. UU.

Dijo que la cooperación comercial con el vecino del norte, de quienes son el principal socio comercial, va más allá; “también abarca la educación, la seguridad, la cultura y la migración, beneficiando a los ciudadanos de ambas naciones”.

El embajador adelantó que se pondrá en contacto con el congresista republicano Carlos A. Gimenez para iniciar un diálogo constructivo.

México triplica envío de petróleo a Cuba

Cabe señalar que de acuerdo con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México triplicó los envíos de petróleo a Cuba entre mayo y agosto de 2025, con un valor superior a 3 mil millones de dólares, equivalente a cerca de 60 mil millones de pesos.

Los embarques a Cuba fueron realizados por Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., filial de Pemex, creada en 2022 para exportar combustibles a la Isla.

Entre mayo y agosto de 2025, los envíos sumaron 3 mil millones de dólares, cifra tres veces mayor a la reportada por Pemex en los dos últimos años de la administración anterior, cuando alcanzó mil millones de dólares.