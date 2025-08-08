GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Una reunión histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin podría tener lugar en los próximos días. Así lo confirmó el Kremlin este jueves, al asegurar que ambas partes alcanzaron un “acuerdo de principio” para llevar a cabo el primer encuentro bilateral entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en más de seis años.

El posible encuentro surge en medio de los esfuerzos diplomáticos del mandatario estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania, conflicto que ya ha cobrado decenas de miles de vidas desde su inicio en 2022. La cumbre, de concretarse, sería la primera entre ambos líderes desde que se reunieron en 2019 durante la cumbre del G20 en Japón.

La sede más probable sería Emiratos Árabes Unidos, aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de Washington.

Zelenski queda fuera… por ahora

Mientras Ucrania continúa exigiendo estar presente en las negociaciones, el presidente ruso ha descartado por el momento reunirse con Volodimir Zelenski. Según el Kremlin, un encuentro entre ambos sólo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz, algo que todavía no se vislumbra en el horizonte.

Por su parte, Zelenski insiste en que Ucrania debe ser parte directa del diálogo con Rusia. En su discurso más reciente, aseguró que “lo único justo es que Ucrania sea uno de los participantes en las negociaciones” y pidió que Europa también tenga voz en el proceso.

¿Qué busca Trump con esta reunión?

Trump ha reiterado que su prioridad es detener “la matanza”. Afirmó que tanto Putin como Zelenski están interesados en reunirse con él, pero dejó claro que no condiciona su encuentro con el líder ruso a una reunión previa entre éste y el presidente ucraniano.

El expresidente retomó contacto con Putin tras regresar a la Casa Blanca y lanzó un ultimátum que expira este viernes, advirtiendo que impondrá nuevas sanciones si Moscú no muestra señales de detener la guerra.

Esta semana, el emisario estadounidense Steve Witkoff se reunió con Putin en Moscú, como parte de las gestiones previas a la cumbre. Se propuso incluso un formato tripartito, con la participación de Zelenski, pero Rusia “dejó sin comentario” esa propuesta, según dijo el asesor diplomático ruso Yuri Ushakov.

Posiciones aún muy distantes

Las expectativas para la cumbre son cautelosas. Las diferencias entre Moscú y Kiev siguen siendo profundas. Rusia exige la cesión formal de cuatro regiones ucranianas parcialmente ocupadas, además de Crimea, y que Ucrania renuncie a su adhesión a la OTAN y al envío de armas occidentales.

Ucrania, por su parte, rechaza todas esas condiciones y exige la retirada de las tropas rusas, así como garantías de seguridad y un alto al fuego de al menos 30 días, a lo que el Kremlin también se opone.

Mientras la diplomacia intenta abrir una nueva ventana de diálogo, los ataques continúan y la situación humanitaria sigue deteriorándose. La comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos, en especial si finalmente se concreta el esperado cara a cara entre Trump y Putin, una reunión que podría marcar un punto de inflexión —o profundizar aún más— el estancamiento del conflicto en Ucrania.

