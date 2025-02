El viernes, 31 de enero, un avión ambulancia con seis personas de nacionalidad mexicana se estrelló tras despegar del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia con destino a Springfield, Misuri, en redes sociales circulan videos que muestran desde distintos ángulos el momento de la caída de la aeronave sobre un centro comercial y una zona residencial.

El medio PhillyBurbs obtuvo la grabación de la comunicación entre los controladores aéreos y la aeronave antes del accidente.

Según el reporte, no se detectaron anomalías en la comunicación, ya que el piloto recibió y siguió las instrucciones tras el despegue exitoso.

Dos minutos después del despegue del LearJet 55, el piloto se registró conforme a las indicaciones de la torre de control. Sin embargo, un minuto más tarde, cuando el controlador solicitó contacto, no hubo respuesta durante 30 segundos.

“Servicio médico de evacuación médica cero-cinco-seis, torre noreste, ¿está en frecuencia?“, preguntó un controlador tras cuatro minutos sin contacto. Posteriormente, intentaron nuevamente la comunicación, pero no obtuvieron respuesta.

Según el audio, los controladores intentaron comunicarse de manera desesperada con la aeronave.

“¿Qué está pasando ahí abajo?”, preguntó uno de los controladores. “Tenemos una aeronave desaparecida, no estamos seguros de lo que sucedió”, respondió otro operador. Minutos después, se confirmó el cierre del aeropuerto para vuelos de entrada y salida.

Testigos informaron a los medios que, tras el impacto, hubo una explosión, llamas y humo. Videos en redes sociales coinciden con estos reportes.

Datos de ADS-B Exchange revelaron que el Learjet 55 alcanzó mil 650 pies, alrededor de 500 metros, antes de caer en picada.

En la aeronave viajaban cuatro tripulantes y dos pasajeros: un piloto, un copiloto, un médico, un paramédico, una paciente pediátrica y su madre. Todos eran de nacionalidad mexicana.

La empresa operadora Jet Rescue Air Ambulance, operaba la aeronave, que tiene sede en México y licencia para operar en Estados Unidos (EE. UU.).

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando el accidente.

El portavoz de Jet Rescue Air Ambulance, Shai Gold, informó que la paciente pediátrica había sido atendida en EE. UU. y regresaba a casa tras ser dada de alta.

El piloto retirado John Anderson señaló a Fox News Digital que, según el video del impacto, la causa más probable fue una pérdida de despegue. También sugirió que un fallo mecánico en el estabilizador o un cambio en la distribución de la carga pudieron influir en el accidente.

El choque ocurrió 48 horas después de una colisión entre un vuelo de American Airlines y un helicóptero del Ejército de EE.UU., que dejó 67 muertos cerca del Aeropuerto Nacional Reagan.

Another Ring camera in Northeast Philadelphia from what appears from a block away.



You can see the two engines and cockpit appearing out of low clouds. It just nosedived at an extremely high speed. #planecrash #Philadelphia #NortheastPhiladelphia #Philadelphia #Learjet55 pic.twitter.com/vwBtTl4aUz