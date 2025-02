Un juez federal en Maryland emitió una orden judicial preliminar que bloquea indefinidamente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros temporales, según lo informaron medios estadounidenses como NY Times y The Washington Post.

La jueza Deborah Boardman determinó que existe una “gran probabilidad” de que la orden sea inconstitucional, al entrar en conflicto con la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“The United States Supreme Court has resoundingly rejected the president’s interpretation of the citizenship clause of the 14th Amendment. In fact, no court in the country has ever endorsed the president’s interpretation. This court will not be the first.”