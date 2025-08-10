Robo millonario: ladrones se llevan más de 7 mil dólares en muñecos Labubu; video

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades investigan el caso. Foto: Jennifer Turrubiartes/Ilustrativa.

Un robo de más de 130 mil pesos mexicanos ocurrió en una tienda de juguetes ubicada en La Puente, cerca de Los Ángeles, Estados Unidos, donde un grupo de ladrones enmascarados se llevó toda la colección de muñecos Labubu, valorada en más de siete mil dólares.

El incidente ocurrió la madrugada del miércoles 6 de agosto en la tienda One Stop Shop, ubicada a unos 29 kilómetros al este de Los Ángeles. Las autoridades indicaron que los sospechosos usaron una camioneta Toyota Tacoma robada para escapar, vehículo que fue recuperado poco después.

Video: así robaron colección de Labubu valuada en 7 mil dólares

En el material visual publicado por la tienda afectada, se observa a tres hombres armados con capuchas, uno con sudadera blanca y dos con prendas negras, revisando cajones y tomando piezas coleccionables. Incluso, en un momento, uno de ellos destruye máquinas tipo garra para llevarse más labubus. A pesar de la presencia de cámaras, los sujetos parecen no percatarse o ignorarlas, quedando grabados en varios ángulos dentro de la tienda.

Los muñecos Labubu, diseñados por el artista Kasing Lung originario de Hong Kong, se han convertido en objetos de colección muy populares desde su lanzamiento hace más de diez años, lo que aumenta el valor del botín.

De acuerdo con la prensa local, el Departamento del Sheriff recuperó una camioneta Toyota Tacoma robada que utilizaron para huir los ladrones de Labubu, pero hasta el momento no se han dado a conocer pistas concretas para capturar a los responsables ni recuperar los artículos sustraídos. La tienda sigue pidiendo apoyo a la comunidad para localizar a los ladrones.

