Foto: Reuters / Tesoro EE. UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, junto con el líder de su brazo armado. La medida se dio tras la visita del subsecretario John K. Hurley a la frontera entre México y Estados Unidos.

La acción también incluyó a cinco personas y 15 empresas vinculadas a la red de Los Mayos en la región fronteriza, así como al líder de una banda separada dedicada a la producción de fentanilo.

Cártel de Sinaloa: terror y narcotráfico

El Cártel de Sinaloa es considerado una organización terrorista extranjera por Estados Unidos. Trafican drogas, blanquean dinero y corrompen a funcionarios locales. Hurley afirmó que la sanción refuerza la prioridad de frenar amenazas transfronterizas y combatir el narcotráfico.

La facción Los Mayos controla rutas clave de drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. Además de tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, participan en secuestros, extorsiones y lavado de dinero en Rosarito, Baja California.

La evolución del cártel y sus facciones

Tras la captura de Joaquín el “Chapo” Guzmán y Ismael “Mayo” Zambada, el cártel se dividió en dos facciones: Los Chapitos y Los Mayos o La Mayiza . Estas disputas territoriales han causado más de mil muertes en Sinaloa.

Los Mayos tienen presencia en Baja California, Sonora y Zacatecas. Su brazo armado principal es liderado por Juan José Ponce Félix, conocido como el “Ruso”, responsable de controlar rutas del narcotráfico en Baja California.

Mientras que, el Departamento de Estado anunció el 16 de septiembre de 2025 una recompensa bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y / o condena del Ruso.

Foto: Tesoro EE. UU.

Boardwalk Empire: Rosarito bajo control del cártel

La red de Los Mayos incluye a los hermanos Arzate y a operadores como Mario y Karlo Herrera. También colaboran con el empresario Jesús González Lomelí y el agente político Candelario Arcega para blanquear dinero y controlar la administración local. La exalcaldesa Hilda Araceli Brown figuró como intermediaria en la protección de estas operaciones.

Los Rugrats: banda violenta en Laguna colorada

Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos“, lidera la banda Los Rugrats en Sinaloa. Produce fentanilo y ejecuta órdenes de violencia contra cárteles rivales bajo mandato de René Arzate.

Implicaciones de las sanciones

Todas las propiedades y bienes de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados. Se prohíbe realizar transacciones con ellos y se contemplan sanciones civiles o penales en caso de incumplimiento. La OFAC también puede imponer sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con los designados.

El objetivo de estas medidas no es castigar, sino generar cambios positivos en el comportamiento del cártel y sus aliados.

