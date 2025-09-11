Se cumplen 24 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York
El martes 11 de septiembre de 2001, Nueva York fue escenario de uno de los ataques más impactantes de la historia reciente: los atentados terroristas a las Torres Gemelas.
Ese día, miles de personas vieron en vivo cómo aviones comerciales, secuestrados por extremistas, se estrellaban contra los rascacielos del World Trade Center. Más de 2 mil 900 personas murieron y 24 desaparecieron, en un hecho que marcó a toda una generación.
Aquel ataque no solo dejó destrucción en el Bajo Manhattan, también abrió un capítulo de guerra entre Estados Unidos y Afganistán, liderada por la supuesta autoría de Al Qaeda.
Las imágenes de humo, fuego y personas saltando desde las torres quedaron grabadas en la memoria colectiva, un fenómeno que los psicólogos llaman “recuerdo de cisne negro”: todos recuerdan dónde estaban y qué hacían ese día.
El atentado del 11 de septiembre de 2001
Los atentados fueron una serie de cuatro ataques coordinados. Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y un cuarto se estrelló en Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros. Las transmisiones en vivo mostraban a un mundo entero en shock, mientras los presentadores de televisión no podían explicar lo que ocurría.
Además de las víctimas mortales, el ataque dejó heridos, pérdidas millonarias y una herida social que aún no sana. El lugar donde se encontraban las torres hoy es Ground Zero, convertido en un memorial y museo que cada año recibe homenajes a las víctimas.
Nueva York y la memoria del 11-S
Incluso en medio de crisis recientes, como la pandemia de COVID-19, la ciudad mantuvo sus conmemoraciones con minutos de silencio y lecturas de los nombres de las víctimas. En 2020, por ejemplo, familiares participaron a distancia con grabaciones, mientras que en el sitio se mantuvo la tradición con cubrebocas y sana distancia.
El 11 de septiembre sigue siendo recordado en Estados Unidos no solo como un atentado, sino como el día en que cambió la seguridad aérea, la política internacional y la vida cotidiana. Un hecho que, 24 años después, sigue marcando la memoria del mundo.