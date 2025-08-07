GENERANDO AUDIO...

Un helicóptero se desplomó la mañana de este jueves y se estrelló contra una embarcación en el río Misisipi, en la zona fronteriza entre Illinois y Missouri, provocando una explosión y un incendio que dejó al menos dos personas muertas.

Hasta el momento, las identidades de las dos personas fallecidas no han sido reveladas por las autoridades. La investigación continúa para esclarecer las causas del accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, cerca de West Alton, Missouri, cuando la aeronave impactó contra cables de alta tensión antes de caer sobre una barcaza ubicada en el cauce del río, de acuerdo con reportes de medios locales.

El impacto provocó una explosión

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose desde la embarcación, mientras se desarrollaba un fuerte incendio tras el choque. “Fue como algo salido de una película”, dijo un trabajador del río que presenció el accidente a Cedar News.

La policía del condado de St. Charles, en Missouri, confirmó que las dos personas que murieron viajaban a bordo del helicóptero. Hasta el momento, no se ha reportado si hubo personas lesionadas en tierra.

De acuerdo con los reportes, la aeronave pertenecía a una empresa que se dedica al mantenimiento e instalación de esferas naranjas que se colocan en cables eléctricos para alertar a pilotos de su presencia.

Aunque no se ha confirmado el nombre de la compañía, se sabe que realizaba labores de mantenimiento en la zona al momento del accidente.

Lo anterior obligó al cierre temporal del puente Clark, que conecta Illinois y Missouri. Además, se suspendió el tráfico fluvial en el marcador del río 200, en el condado de St. Charles, como medida preventiva.

