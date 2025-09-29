Se eleva a 4 el número de víctimas mortales por ataque a iglesia en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

En un nuevo balance, subió a cuatro el número de víctimas mortales este domingo en Michigan, Estados Unidos, a manos de un hombre armado que abrió fuego durante un servicio religioso en una iglesia mormona.

En conferencia de prensa, el jefe de policía de Grand Blanc, William Renye, acotó que se había recuperado “un par de cuerpos más” durante una búsqueda en curso entre los escombros de la iglesia incendiada. “Esto eleva el total de víctimas a cuatro”, añadió.

Ello, luego de que tras el ataque se confirmó la muerte de dos víctimas, así como el abatimiento del presunto agresor, quien más tarde fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, quien fue abatido por las fuerzas del orden ocho minutos tras el inicio del tiroteo.

Renye agregó que el sospechoso, originario de la vecina localidad de Burton, condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia a eso de las 10:25 horas locales y luego comenzó a disparar con un rifle de asalto contra quienes se encontraban al interior, destacando que al momento había “cientos de personas dentro de la iglesia” que asistían al servicio religioso.

Las autoridades creen que Sanford también incendió deliberadamente la iglesia antes de ser abatido por los agentes que acudieron al lugar, dijo Renye.

El funcionario dijo que 10 personas resultaron gravemente heridas y dos de ellas murieron debido a sus lesiones. Siete se encontraban en estado estable y una en estado crítico a última hora de la tarde. Toda vez que se sumaron dos víctimas halladas en el lugar.

“Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado el lugar”, añadió Renye luego de afirmar que el incendio había sido extinguido.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, una localidad en las afueras de la ciudad de Flint.

“Mi esposo escuchó a personas gritar”, dijo a la AFP Dobbie Horkey, que vive a menos de 200 metros de la iglesia, quien agregó que “escuché disparos. Todos regresamos a nuestras casas y esperamos. Luego llegaron las ambulancias (…) y nos dijeron que el atacante había sido neutralizado (…) y ahora, el humo se ha extendido por todas partes”.

Condenan ataque

El jefe del FBI, Kash Patel, dijo que agentes de la policía federal ya se encuentran en el lugar para apoyar la investigación.

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias”, declaró Patel, en X.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de “horrendo”, a la vez que aseguró en su plataforma Truth Social que “este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, agregando que “¡esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!”.

Mientras que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, comentó en X que “una violencia de este tipo en un lugar de culto es impactante y aterradora”, e invitó a unirse a sus oraciones “por las víctimas de esta terrible tragedia”.

Estados Unidos ha experimentado un claro aumento de la violencia política en los últimos años, incluido el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk el 10 de septiembre, lo que ha exacerbado aún más las tensiones.

Tras el asesinato de Kirk, y sin conocer inmediatamente el móvil, la derecha trumpista acusó rápidamente a la oposición de ser responsable del clima de violencia política que reina en el país y habló de “terrorismo interno” de izquierda.