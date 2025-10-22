Se vio en vivo: escapaba de la policía y murió atropellado en California

GENERANDO AUDIO...

Persecución y muerte de sospechoso en California, transmitida en vivo. Foto: AFP

Un hombre que había robado un vehículo murió tras ser atropellado en plena autopista del área metropolitana de Los Ángeles, California. El hecho ocurrió mientras las cámaras de CBS Los Ángeles transmitían en vivo la persecución, lo que dejó un momento impactante para la audiencia y los conductores del noticiero.

De acuerdo con los informes del Departamento de Policía de California (CHP), el individuo era perseguido por varias patrullas luego de negarse a detenerse durante un operativo por robo de vehículo.

La persecución en California transmitida en vivo

La cadena CBS News Los Ángeles cubría el operativo en tiempo real cuando el vehículo perseguido perdió el control y se detuvo sobre el acotamiento.

En las imágenes se observa al sospechoso bajar del vehículo y saltar la valla divisoria en un intento por huir hacia el carril contrario.

Durante la transmisión, los periodistas Juan Fernández y Sarah Donchey describían lo sucedido en vivo cuando el hombre fue embestido por un automóvil que no logró frenar.

“¡Oh, Dios mío! Mantengamos la toma amplia… lo atropellaron”, dijo Fernández en la emisión. “No se mueve. No parece que esto vaya a terminar bien”, añadió poco después del impacto.

Sospechoso atropellado no sobrevivió al impacto

De acuerdo con los reportes, el sospechoso recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de los agentes en el lugar, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó su muerte en el sitio, mientras que las autoridades locales cerraron temporalmente todos los carriles de la autopista para realizar el levantamiento del cuerpo y el peritaje correspondiente.