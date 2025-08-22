GENERANDO AUDIO...

México y EE.UU. Foto: AFP

La Embajada de Estados Unidos en México, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y la Fiscalía General de la República (FGR), organizaron el Taller de Directores de Laboratorios, el primero en su tipo a nivel nacional.

El encuentro se realizó en el centro de entrenamiento “La Muralla”, de la FGR en Querétaro, y reunió a autoridades de justicia y seguridad de ambos países, así como representantes de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas y 18 Fiscalías estatales.

Hacia un estándar nacional de detección de fentanilo

El principal objetivo del taller fue desarrollar un estándar nacional para la identificación del fentanilo, lo que permitirá homologar los métodos de detección tanto en campo como en laboratorios, alineándolos con protocolos internacionales.

De acuerdo con el comunicado, esta homologación fortalece las investigaciones y procesos judiciales, garantizando que las pruebas presentadas en tribunales sean confiables, admisibles y útiles para combatir la impunidad.

Impacto en la seguridad bilateral

Con esta cooperación se busca debilitar las redes criminales y organizaciones terroristas extranjeras que se financian con el narcotráfico, al tiempo que se refuerza la capacidad de respuesta de los sistemas de justicia penal en México y Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos destacó que este esfuerzo representa un paso más en la cooperación de seguridad bilateral, basada en la responsabilidad compartida y en el compromiso conjunto para enfrentar a las organizaciones del crimen organizado.

El comunicado concluye que estos trabajos contribuyen a tener un México y Estados Unidos más seguros, fuertes y prósperos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]