Senado de EE. UU. rechaza plan para reabrir el gobierno en cierre federal

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles un plan para poner fin al cierre del gobierno federal, que inició a la medianoche tras fracasar las negociaciones entre el presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso.

El estancamiento legislativo deja a 750 mil empleados públicos en licencia sin goce de sueldo y obliga a personal esencial, como militares y agentes fronterizos, a trabajar sin recibir paga inmediata.

Senado bloquea propuesta para reactivar funciones federales

Los demócratas condicionaron su apoyo a que se incluyan subsidios extendidos para atención médica a familias de bajos ingresos y se frene el plan de Trump de aplicar recortes masivos a dependencias federales. Ante su negativa, no se alcanzaron los 60 votos necesarios para avanzar con la iniciativa aprobada previamente en la Cámara de Representantes.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que los republicanos deberán hacer concesiones si quieren lograr un acuerdo. Mientras tanto, la Casa Blanca advirtió que el cierre podría derivar en despidos permanentes en varias agencias.

Trump y demócratas se enfrentan por subsidios de salud

Trump defendió el cierre como una oportunidad para “deshacerse de cosas que no queríamos, cosas demócratas”, mientras sus opositores acusan al presidente de usar la crisis como herramienta para desmantelar programas sociales.

El bloqueo ocurre en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas, con Trump intensificando su agenda conservadora y los demócratas aprovechando el enojo ciudadano por el vencimiento de apoyos médicos para presionar en el Congreso.

Sin acuerdo y con incertidumbre laboral

Los republicanos de la Cámara Baja aprobaron una solución provisional para financiar al gobierno hasta noviembre, pero sin respaldo suficiente en el Senado. La división hace prever que las negociaciones se prolonguen durante el fin de semana, mientras crece la incertidumbre entre empleados públicos.

El Senado retomará actividades el viernes, después del feriado de Yom Kipur, mientras que la Cámara de Representantes no volverá a sesionar hasta la próxima semana.