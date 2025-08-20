GENERANDO AUDIO...

Foto: Servicio Secreto de EE. UU.

El Servicio Secreto de Estados Unidos incorporó blancos robóticos autónomos en el entrenamiento de sus tiradores de élite, sustituyendo a las tradicionales siluetas de papel.

Estos maniquíes programables en 3D simulan movimientos humanos, pueden ser impactados desde cualquier ángulo y ofrecen retroalimentación inmediata en escenarios de práctica tanto con munición real como con munición simulada.

Robots autónomos, primer uso en el país

La dependencia es la primera corporación policial de Estados Unidos en utilizar esta tecnología, que antes estaba reservada exclusivamente al ámbito militar.

Las unidades de Operaciones Especiales, Entrenamiento de Detalles de Protección y la División de Servicio Uniformado son algunas de las áreas que ya emplean estos robots, aunque están disponibles para todo el personal en formación.

Características de los robots autónomos

De acuerdo con Joseph Pacetti, asistente del agente especial a cargo del Centro de Entrenamiento James J. Rowley (RTC), los robots pueden:

Alcanzar hasta 18 km/h, velocidad equivalente a un sprint humano

Desplazarse en interiores y exteriores sobre casi cualquier terreno

Reaccionar con sonidos y movimientos similares a los de una persona herida

Emitir firma térmica para prácticas nocturnas

Resistir impactos en componentes protegidos con placas blindadas

Mantenerse en movimiento hasta recibir un número específico de disparos en áreas vitales

Además, cuentan con llantas a prueba de ponchaduras y están diseñados para operar en cualquier condición climática.

Entrenamiento avanzado y métricas

También utiliza un vehículo programable capaz de resistir fuego real, lo que permite entrenar a francotiradores en técnicas para deshabilitar autos o camiones en fuga.

Todos los impactos son registrados y analizados, lo que facilita un sistema de mejora continua para los agentes.

En 2024, los robots fueron empleados en 131 eventos de entrenamiento, acumulando más de 708 horas de operación. La cifra se incrementará conforme más divisiones los integren a su preparación.