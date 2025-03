Servicio Secreto dispara a hombre armado cerca de la Casa Blanca

Los agentes del Servicio Secreto, encargados de la protección del presidente de Estados Unidos, dispararon a un hombre armado cerca de la Casa Blanca en la noche del sábado al domingo, comunicó un portavoz.

El estado de salud del hombre, que fue hospitalizado, “se desconoce”, indicó la fuente. Los agentes fueron advertidos por la policía local de la presencia de un “suicida” que venía a Washington desde Indiana.

Encontraron su vehículo estacionado muy cerca de la Casa Blanca alrededor de la medianoche.

Lo identificaron en los alrededores del terreno donde se ubica la residencia presidencial, y allí “tuvo lugar una confrontación armada, durante la cual nuestro personal disparó”, según un comunicado publicado por Anthony Guglielmi en X.

Secret Service Uniformed Division Chief Michael Buck provided an on-scene media briefing. Our preliminary statement is below. The @DCPoliceDept will lead the investigation, as they are the primary agency responsible for use-of-force incidents within the District of Columbia. pic.twitter.com/Aqv6djUzbV