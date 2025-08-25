Si China no exporta imanes, habrá aranceles del 200%, amenaza Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una advertencia directa a China: impondrá aranceles de hasta 200% a los productos que entren a su país si Pekín no acelera las exportaciones de imanes de tierras raras, materiales clave para las industrias automotriz, electrónica y militar.
“Tienen que darnos imanes. Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200%”, declaró Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, acompañado por el presidente surcoreano Lee Jae-myung.
China es el mayor productor mundial de tierras raras. Desde abril, Pekín exige licencias de exportación para los imanes, lo que ha frenado los envíos hacia empresas estadounidenses.
Guerra comercial entre China y Estados Unidos
El control de China sobre estos materiales ha sido visto como una medida de represalia frente a los aranceles estadounidenses. Desde entonces, ambas potencias han mantenido una guerra comercial, elevando los impuestos a las importaciones en cifras de hasta tres dígitos.
En los últimos meses, las negociaciones bilaterales lograron reducir temporalmente los aranceles al 30% en EE. UU. y al 10% en China, acuerdo que se ha prorrogado hasta noviembre de 2025.
Washington acusa a Pekín de retrasar deliberadamente la entrega de licencias de exportación. Trump aseguró que mantiene comunicación con el presidente Xi Jinping y no descartó una visita a China este año.
“Tenemos cartas increíbles, pero no quiero jugarlas. Si las jugara, destruiría a China”, afirmó.