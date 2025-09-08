GENERANDO AUDIO...

El “Chelelo” había operado para los Zetas hasta 2007. Foto: Cuartoscuro

Eleazar Medina Rojas, alias el “Chelelo”, sicario del cártel mexicano Los Zetas —ahora conocido como Cartel del Noreste—, fue condenado en Estados Unidos a más de 31 años de cárcel por la producción y distribución de cocaína y marihuana, informó el Departamento de Justicia.

“Chelelo”, operador violento de los Zetas

Medina Rojas, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de 53 años, fue detenido en abril de 2007. Durante cuatro años, ejerció control sobre rutas clave de narcotráfico hacia Texas, incluyendo Brownsville, Laredo y McAllen, utilizando violencia para mantener el dominio sobre las operaciones del cártel.

Según la DEA, Medina Rojas fue responsable de la importación de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana hacia Estados Unidos, supervisando directamente la seguridad de las rutas y actuando contra grupos rivales.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, durante su mandato como “jefe de plaza” en Monterrey entre 2006 y 2007, el “Chelelo” lideró a de miembros de la Compañía, organización surgida de la alianza de Los Zetas con el Cártel del Golfo. Su actividad criminal afectó a comunidades y fortaleció la presencia del cártel en Estados Unidos y México.

Medina Rojas, extraditado desde 2023

La División Houston de la DEA investigó el caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con autoridades mexicanas para lograr la extradición de Medina-Rojas en julio de 2023.

En otro operativo, la DEA informó que a finales de agosto detuvo a 617 presuntos miembros del cártel de Sinaloa, decomisando 480 kilos de fentanilo, 11 millones de dólares y 420 armas. Este cártel es uno de los siete grupos mexicanos clasificados como organizaciones terroristas en febrero de 2025.

