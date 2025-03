Siguen los incendios forestales en las carolinas, Estados Unidos, con Estado de Emergencia y evacuados

GENERANDO AUDIO...

Servicios de emergencia luchan contra los incendios forestales. Foto: AFP

Con más de 175 activos, siguen los incendios forestales en Carolina del Norte y Carolina del Sur, Estados Unidos, donde ya se reportan algunas evacuaciones de civiles, mientras el domingo el gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni estructuras dañadas, mientras que se registran más de 2 mil hectáreas afectadas por el fuego, toda vez que las llamas se propagan rápidamente en el área de Carolina Forest.

📌The Carolina forest fire in Myrtle Beach of South Carolina, US 🇺🇸 #BREAKING pic.twitter.com/63lmasvCFL — Akıncı (@Aknc35624923) March 3, 2025

¿Qué está pasando con los incendios forestales en las Carolinas, Estados Unidos?

Con llamados a la población a no iniciar ningún fuego o fogata en zonas boscosas o urbanas, las autoridades de Carolina del Sur y Carolina del Norte continúan combatiendo los más de 175 incendios activos en ambas entidades.

A la par, los servicios de emergencia alertan que continuará el ambiente seco en la zona, pese a que se esperan menos viento que los días anteriores, lo que ayudará a reducir la velocidad de avance de las llamas.

The scene less than 5 miles from my house in Carolina Forest SC (Myrtle Beach) pic.twitter.com/buI0XpXXPq — Timothy J Jones (@tjayjones8) March 2, 2025

En Carolina del Norte, el mayor de los incendios reportados durante el fin de semana se registró a 80 kilómetros al este de Charlotte, en el Bosque Nacional Uwharrie, cubriendo un área de 161 hectáreas, logrando contenerlo en un tercio durante la tarde del domingo.

Toda vez que, en la Cordillera Azul, a 64 kilómetros al sur de Asheville, había otro incendio forestal de proporciones similares, sin control hacia la tarde/noche del 2 de marzo, de acuerdo con el Servicio Forestal norcarolino.

🚨🇺🇸WILDFIRES SPREAD ACROSS THE CAROLINAS | STATE OF EMERGENCY DECLARED



South Carolina Gov. Henry McMaster has declared a state of emergency as over 100 wildfires burn across North and South Carolina.



Firefighters are struggling to contain the flames as strong winds and dry… pic.twitter.com/drz7IR020p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2025

Mientras que en Carolina del Sur se presenta lo más fuerte, donde el domingo el gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia para asegurar la asignación de recursos para el combate a los incendios que ya afectan casi mil 700 hectáreas.

De igual forma, destacó que se mantiene la prohibición de quemas en exteriores, impuesta en toda la entidad, con la prisión como sanción a quien inicie algún fuego, debido a las condiciones climatológicas, así como la saturación en la demanda de los servicios de emergencia, ocupados en la atención de los incendios forestales.

🚨 REMINDER: Flying drones or unmanned aircraft systems (UAS) near a wildfire is ILLEGAL. 🚨⁠

⁠

Aircraft responding to wildfires fly low, and drones in the area can pose a serious threat to the pilot’s safety. A drone causing air operations to shut down also puts firefighters,… pic.twitter.com/iB4gPN2Buz — South Carolina Forestry Commission (@ForestryCommish) March 2, 2025

Ahí, el mayor incendio reportado se registra al oeste de Myrtle Beach, expandiéndose rápidamente desde su inicio, el sábado pasado, para alcanzar casi 650 hectáreas hacia la madrugada del domingo, aunque siendo controlado en 30% durante la noche.

En tanto que la Comisión Forestal de Carolina del Sur también prohibió el sobrevuelo de drones cerca de zonas con incendio forestal, debido a que las aeronaves que atienden la emergencia operan a baja altura, y la presencia de estos artefactos podría causar algún accidente y ser perjudicial para los pilotos.

