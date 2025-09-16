GENERANDO AUDIO...

Foto: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las Fiestas Patrias en Estados Unidos se realizaron del 13 al 16 de septiembre de 2025 sin incidentes en los más de 200 eventos organizados en distintas ciudades.

De acuerdo con la dependencia, la red consular mexicana reforzó su estrategia preventiva y acciones de asistencia consular durante estas fechas, con el objetivo de proteger a la comunidad mexicana y garantizar que las celebraciones transcurrieran en orden.

Entre las medidas implementadas estuvieron la difusión de mensajes preventivos, el acercamiento con la comunidad y la entrega de recomendaciones puntuales sobre el respeto a las leyes locales, la importancia de evitar conductas que pudieran considerarse una violación al orden público y los pasos a seguir en caso de una detención.

Más de 230 celebraciones en distintas ciudades

En total, se llevaron a cabo 236 celebraciones en ciudades de Estados Unidos, algunas organizadas directamente por los consulados y otras convocadas por agrupaciones comunitarias. Durante todos los eventos, las representaciones mexicanas se mantuvieron atentas para brindar apoyo inmediato ante cualquier situación que pudiera afectar a los connacionales.

La Cancillería destacó que los festejos de este año transcurrieron de manera pacífica, lo que refleja el compromiso tanto de las autoridades consulares como de la comunidad mexicana para celebrar con responsabilidad.

La SRE reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, mantiene firme su compromiso con la protección, asistencia y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, especialmente en contextos de alta concentración como las celebraciones patrias.

