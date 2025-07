Sobrevivientes cuentan experiencia en el campamento de Texas donde desaparecieron 27 niñas

GENERANDO AUDIO...

En Texas, se inundó un campamento. Foto AFP

Este sábado, los servicios de rescate de Texas buscan a 27 niñas desaparecidas a causa de las fuertes inundaciones que devastaron ese estado del sur de Estados Unidos y dejaron al menos 43 muertos.

Sobrevivientes cuentan su experiencia

Dos sobrevivientes del campamento de niñas en Hill Country, Texas, contaron su experiencia durante la catástrofe.

“Es algo que no se nos va a poder olvidar, es una experiencia traumática y estamos muy agradecidas de que estamos vivas”, explicó Silvana Garza, quien era coach en el campamento cristiano.

Las jóvenes protegieron a las niñas y ayudaron para que no se enteraran de la catástrofe sucedida en la zona principal del campamento, comentaron en entrevista para N+Foro.

“Empezó a llover como a la 1 de la mañana. La lluvia estaba fuertísima y no podíamos dormir. Estuvimos toda la noche y el día en las cabañas esperando a que nos dieran más información”, indicó María Paula, coach.

Momentos de tensión en campamento de Texas

Las jóvenes encargadas de cuidar a unas 20 niñas eran Silvana y María Paula, quienes pudieron distraer a las niñas hasta que las salvaron.

“A las 3 de la mañana se fue la luz en todas las cabañas. Entonces la tormenta empezó muy fuerte. Los vidrios temblaban por los truenos y rayos. Nos levantamos en la mañana porque nos dijeron que no había luz en todo el campamento. Nos intentaron informar lo que más pudieron”, platicó Silvana.

En ese sentido, la encargada explicó que las juntaron afuera de las cabañas para informarles de la situación. Además, aplicaron técnicas de distracción para que las menores no tuvieran miedo.

“Más o menos pasado el mediodía juntaron a las encargadas afuera de las cabañas, para que las niñas no escucharan, y nos dijeron que el otro campamento, nosotras estábamos en el campamento nuevo, son como dos sucursales en el mismo terreno y el campamento original, que es el de Guadalupe fue perdida total casi. Nos explicaron que todas las niñas que sobrevivieron estaban en nuestra área, entonces, por lo tanto, estamos comiendo en las cabañas e iban a comenzar las evacuaciones”.

Por la inundación, las niñas del campamento principal llegaron para resguardarse, entonces, se organizó una donación de ropa para que tuvieran algo con que protegerse.

“Nos metimos a la cabaña, pusimos una buena cara para que no se dieran cuenta, obviamente, observaban por las ventanas a las coachs llegando. Tuvimos que distraer a las niñas. El plan era meter a las cabañas a las sobrevivientes del otro campamento y organizamos para que les donaran un poco de ropa porque perdieron todas sus cosas. Al final empezaron a evacuar a las niñas en helicópteros”.

Antes de la cena, las encargadas pidieron a las niñas escribir sus nombres en lugares visibles de la piel por si había un percance.

“Antes de la cena comenzamos a preparar a las niñas y a nosotras, porque pensamos que también nos iban a evacuar. Entonces comenzamos a escribirnos nuestros nombres en la piel en donde se nos viera; les pusimos sus gafetes y les pedimos que hicieran una maleta con lo que más necesitaran, que pusieran su animal favorito. No sabíamos si íbamos a evacuar”, explicó María Paula.

Sin embargo, las niñas comenzaron a darse cuenta de que algo iba mal porque comenzaron a llegar muebles, lodo y todo estaba cubierto de ramas.

“Estaba todo lleno de ramas y las niñas se dieron cuenta de que nada estaba bien. Comienzan a preguntarte, no puedes decir todo en general. (Entonces) nos pusimos a distraerlas, jugar, con los carteles. En la cena nos dijeron que nos iban a evacuar y las niñas no se querían ir. Es una situación horrible, no sé cómo explicarlo”, dijo Silvana Garza.

Sobre las personas fallecidas y desaparecidas, las sobrevivientes comentaron que no les dijeron detalles porque aún no se sabía nada sobre la gravedad de la situación.

“A nosotras nunca nos dijeron que había fallecidos porque nadie sabía nada. Lo que nos platicaron era que había 25 niñas perdidas y habían encontrado a dos en un campamento cerca y que estaban bien. Era imposible sabiendo que había tantas cabañas y niñas que no podían saber la verdad”, añadió Silvana.

Para finalizar, la joven contó que no entendió la gravedad del problema hasta que salió en el camión del ejército

“Sentía que estaba en un sueño, nunca entendí la gravedad del asunto hasta que salí en el camión del ejército”.