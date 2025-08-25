Space X suspende prueba de su cohete Starship por falla en sistemas en tierra

GENERANDO AUDIO...

La compañía SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, canceló este domingo el vuelo de prueba de su megacohete Starship, el último revés para el vehículo de lanzamiento tras recientes intentos que terminaron en explosiones.

Con 123 metros de altura, el Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso que se ha construido. Tiene como objetivo que estadounidenses regresen a la Luna y es clave para cumplir el sueño de Musk de colonizar Marte.

El cohete tenía que ser lanzado desde el sur de Texas a las 18:30 hora local. Sin embargo, unos 15 minutos antes, SpaceX anunció que el lanzamiento quedaba suspendido.

“Se descarta el décimo vuelo de Starship de hoy para dar tiempo a solucionar un problema con los sistemas en tierra”, informó en su cuenta de X SpaceX.

Repetidas explosiones que arrojaron escombros sobre el Caribe e interrumpieron vuelos en los últimos meses han aumentado la presión sobre SpaceX para realizar una prueba libre de contratiempos.

SpaceX no anunció una nueva fecha de lanzamiento, pero el portal internet de la compañía lanzó una cuenta regresiva que da a entender que habrá un intento el lunes.

De acuerdo con el cierre de carreteras previsto en los alrededores de Starbase, el décimo vuelo de Starship aún podría efectuarse el lunes o martes.

La misión no tripulada de una hora de duración tenía como objetivo testear la parte superior en vuelo alrededor de la Tierra, mientras que los propulsores de la parte interior caerían al océano Índico.