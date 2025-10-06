“Subway surfing”: el peligroso reto que cobró la vida de dos niñas en NY

GENERANDO AUDIO...

“Subway Surfing” es un reto peligroso que se ha viralizado. Foto: AFP

Durante la madrugada del sábado, la Policía de la Ciudad de Nueva York informó que encontraron a dos mujeres muertas dentro de las instalaciones del metro en Brooklyn, presuntamente mientras realizaban el peligroso reto conocido como “Subway surfing”.

El hallazgo ocurrió en la parada de Marcy Avenue, poco después de las 3:00 a.m., tras una llamada al 911. Las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, reportes señalan que podría tratarse de dos adolescentes de 13 y 15 años, según el director de Transporte Público de Nueva York, Demetrius Crichlow.

Qué es el “Subway surfing” y por qué es tan peligroso

El “Subway surfing” consiste en subirse a la parte superior o a los costados de los vagones en movimiento. Aunque es considerado un reto extremo por quienes lo practican, existe un riesgo extremadamente alto de caída, electrocución o atropellamiento.

Esta práctica, que data de hace un siglo, ha resurgido en los últimos años impulsada por las redes sociales, donde se viralizan videos de adolescentes realizando acrobacias sobre los trenes.

“Es desgarrador que dos jóvenes hayan fallecido porque, de alguna manera, creyeron que subirse a un vagón del metro era un juego aceptable”, declaró Crichlow. “Padres, profesores y amigos deben ser claros con sus seres queridos: subirse a un vagón del metro no es surfear, es suicidio”.

Estadísticas recientes y medidas de seguridad

Según reportes, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha declarado:

Al menos tres muertes se han registrado en lo que va del año por intentar surfear en el metro.

se han registrado en lo que va del año por intentar surfear en el metro. Se ha arrestado a 114 personas por esta práctica desde principios de año.

Chriclow destacó que tanto las familias como los trabajadores del transporte que descubrieron a las víctimas quedaron “terriblemente conmocionados por esta tragedia”.

La respuesta de las autoridades al “Subway surfing”

La Policía de Nueva York mantiene una investigación en curso y ha reforzado la vigilancia en estaciones y trenes. El mensaje principal de las autoridades es claro: el surf en el metro no es un juego y puede ser mortal, por lo que se exhorta a los jóvenes y a sus familias a extremar precauciones.

