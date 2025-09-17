“El sueño americano no es para migrantes ilegales”, dice vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance

GENERANDO AUDIO...

J.D. Vance dijo que el sueño americano no es para migrantes ilegales. Foto: Reuters

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró en un discurso en Michigan que el “sueño americano no pertenece a los migrantes ilegales”, sino a los ciudadanos y trabajadores estadounidenses.

Sus palabras se enmarcan en el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump en 2025, que incluyen redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de trabajo.

El mensaje de Vance en Michigan

Durante su intervención, el vicepresidente relató que creció en Middletown, Ohio, en una comunidad marcada por la pérdida de empleos y el cierre de fábricas. “Recuerdo conducir por mi ciudad natal y ver alguna fábrica abandonada. Y mi abuelo me contaba lo que solía ocurrir allí, los buenos empleos que solía haber allí”, expresó.

Vance responsabilizó al “mal liderazgo” de enviar trabajos al extranjero y no frenar la expansión del narcotráfico en Estados Unidos. En este contexto, reforzó su compromiso con los trabajadores de Michigan:

“Porque creo que el sueño americano pertenece a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales, no a los cárteles de drogas, y no pertenece a los trabajadores extranjeros. Pertenece a los trabajadores aquí mismo en el estado de Michigan”, dijo J.D. Vance.

Endurecimiento de políticas contra migrantes

Las palabras de Vance coinciden con el momento en que la administración Trump ha intensificado su postura contra la migración irregular.

En semanas recientes, ICE ha realizado operativos en centros de trabajo, incluido uno en una planta de Hyundai, donde se detuvo a ciudadanos de diferentes nacionalidades, principalmente de Corea del Sur.

El vicepresidente también reiteró el compromiso de la administración para proteger los empleos y reforzar la seguridad pública:

“Nunca voy a dejar de luchar para que los trabajadores automotrices tengan buenos empleos aquí en casa. Nunca voy a parar”, declaró el vicepresidente de los Estados Unidos.

