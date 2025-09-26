GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters/Ilustrativa.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue apartado de sus funciones tras haber sido captado empujando y tirando al suelo a una migrante ecuatoriana en una corten de Nueva York, Estados Unidos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Graban a agente de ICE aventando con violencia a migrante ecuatoriana

De acuerdo con medios estadounidenses, la mujer, identificada con el nombre de Mónica Moreta Galarza, se acercó con el agente para solicitarle que también la llevaran, después de que elementos de ICE arrestaron a su esposo al asistir a una cita de la corte de inmigración este jueves 25 de septiembre.

En presencia de varios periodistas y testigos que grabaron el momento, la migrante realizaba su súplica entre llantos.

“A él lo van a matar, a mí me jalaron el pelo. A ustedes no les importa nada”, dijo la ciudadana ecuatoriana.

Antes de ser empujada y tirada al suelo, el empleado del organismo de Estados Unidos le repitió la palabra “adiós”, para que se retirara del lugar.

Al final, la migrante, que habría estado acompañada por integrantes de su familia, fue enviada con elementos de seguridad que la iban acompañando a la salida.

Apartan de sus funciones a agente de ICE

En respuesta a lo ocurrido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el agente de ICE fue apartado de sus funciones.

En un mensaje compartido a medios de Estados Unidos, la agencia gubernamental señaló que “la conducta del agente en este video es inaceptable y está por debajo de los hombres y mujeres de ICE”.

Agregó que “nuestros agentes del ICE se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente ha sido apartado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva”.

Ecuador pide una explicación por caso de violencia

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Gobierno de Ecuador señaló que la ciudadana ecuatoriana respondía al nombre de Mónica Moreta Galarza.

Señaló que solicitó información sobre el caso de Mónica y su esposo, así como del accionar del agente de ICE a fin de que se investigue y se den explicaciones sobre el actuar de violencia física en contra de la ciudadana ecuatoriana.

“La señora Moreta estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad y también tiene un caso de asilo en proceso”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.