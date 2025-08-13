Tesoro de EE. UU. sanciona a red ligada al CJNG por fraude de tiempos compartidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Reuters

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cuatro personas mexicanas y 13 empresas vinculadas a un esquema de fraude en tiempos compartidos operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las compañías y los individuos sancionados operan en Puerto Vallarta, Jalisco, zona turística que también es considerada un bastión estratégico del CJNG.

Fraude millonario dirigido a víctimas estadounidenses

De acuerdo con la OFAC, desde 2012 el CJNG controla este tipo de estafas, que se realizan a través de centros de llamadas en México con operadores que hablan inglés y se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o corredores de viajes.

Los criminales obtienen datos de propietarios de tiempos compartidos mediante empleados corruptos en los complejos turísticos. Después, contactan a las víctimas para ofrecerles supuestas compras o rentas de sus propiedades, exigiendo pagos por adelantado en concepto de “impuestos” o “tarifas”.

El dinero, enviado por transferencias internacionales a cuentas en México, nunca se devuelve.

Pérdidas que superan los 300 millones de dólares

Según el FBI, entre 2019 y 2023 cerca de 6 mil estadounidenses reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares a manos de estas estafas.

En 2024, el organismo recibió 900 denuncias adicionales por un monto de 50 millones de dólares, aunque se estima que la cifra real es mayor porque muchas víctimas no denuncian por vergüenza.

El monto promedio por transacción identificado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) es de 28 mil 912 dólares.

CJNG: violencia y expansión financiera

El CJNG, considerado uno de los cárteles más violentos del mundo, ha atacado a fuerzas de seguridad mexicanas con armamento militar, drones explosivos y atentados contra funcionarios. Además del tráfico de drogas, diversifica ingresos mediante robo de combustible, extorsión y fraudes turísticos.

El grupo fue designado como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado en febrero de 2025.

Principales operadores sancionados

Entre los sancionados destacan Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, miembros de un brazo armado del CJNG en Puerto Vallarta.

También figura Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico con más de 20 años en el negocio de tiempos compartidos, acusado de manejar una red corporativa de 13 empresas para facilitar el fraude.

Impacto de las sanciones

Las sanciones bloquean todos los bienes y activos que los designados tengan en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses, y prohíben cualquier transacción con ellos.

OFAC advirtió que violaciones a estas medidas pueden derivar en sanciones civiles o penales y recordó que su objetivo es cortar el flujo de ingresos del CJNG.

