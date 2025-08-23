GENERANDO AUDIO...

Mapa electoral favorece a republicanos en Texas. Foto: AFP

El Senado de Texas aprobó este sábado 18 de agosto un nuevo mapa electoral que beneficiará al Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2026. La votación quedó dividida por líneas partidarias, con 18 votos a favor de los republicanos y 11 en contra de los demócratas, tras más de ocho horas de debate.

El rediseño de distritos busca reducir las posibilidades de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes federal en los comicios intermedios. Con este nuevo esquema, los republicanos podrían obtener hasta cinco escaños adicionales en el Congreso.

Trump y Abbott celebran la decisión

El presidente Donald Trump celebró la aprobación del mapa en su red Truth Social, afirmando que brinda a los tejanos la oportunidad de elegir nuevos representantes bajo su movimiento MAGA. Lo calificó como una “enorme victoria” para su programa Estados Unidos primero.

Por su parte, el gobernador republicano Greg Abbott escribió en X que tiene “prisa” en promulgar la medida y aseguró que refleja “las nuevas preferencias electorales de los tejanos”.

La polémica del gerrymandering

Para lograr este resultado, Texas recurrió a la técnica conocida como “gerrymandering”, que consiste en redibujar distritos electorales para favorecer a un partido. Según críticos, esta estrategia diluye los votos de afroestadounidenses e hispanos, comunidades que suelen respaldar a los demócratas.

Legisladores demócratas en Texas denunciaron que este mapa electoral constituye un intento de neutralizar el voto afroestadounidense e hispano, lo que podría violar la Ley de Derecho al Voto de 1965, creada para proteger a las minorías en las urnas.

California responde con su propio mapa

La maniobra texana provocó reacción inmediata en California, donde el gobernador demócrata Gavin Newsom impulsó un mapa que también daría a su partido hasta cinco escaños extra. El plan ya fue aprobado por la legislatura estatal y será sometido a referendo en noviembre.

Newsom acusó a Trump de actuar con tintes autoritarios y llamó a los votantes a “abrir los ojos”. La medida recibió elogios del expresidente demócrata Barack Obama, quien la calificó como una respuesta “inteligente y mesurada”.

Una batalla nacional rumbo a 2026

Texas no será el único estado en modificar distritos. Indiana, Ohio y Misuri también están en la lista de Trump para rediseños que den ventaja a su partido.

En contraste, gobernadores demócratas como Kathy Hochul en Nueva York advirtieron que combatirán a los republicanos “en el mismo terreno”.

La lucha por el control de la Cámara de Representantes en 2026 se perfila como un campo de batalla electoral decisivo, donde el rediseño de distritos podría ser tan importante como el voto mismo.

