Texas legaliza pagar con oro y plata; así funcionará el nuevo sistema

Texas aprobó una ley que permite a los ciudadanos pagar con oro y plata en sus compras diarias. El gobernador Greg Abbott firmó la norma que habilita el uso de estos metales como dinero, pese a la oposición de los bancos.

La nueva norma, conocida como House Bill 1056, permitirá que los texanos depositen oro o plata en el Texas Bullion Depository, ubicado en Leander, y utilicen una tarjeta de débito para hacer pagos, como si fuera una tarjeta bancaria común.

I signed a law authorizing Texans to use gold & silver as legal tender in day-to-day financial transactions. It fulfills the promise of Article 1, Section 10 of the U.S. Constitution.

Este sistema se basa en el Artículo 1, Sección 10 de la Constitución de Estados Unidos, que permite a los estados usar oro y plata como moneda para el pago de deudas.

El sistema funcionará así: los usuarios tendrán una cuenta respaldada por metales preciosos y podrán hacer compras; en el momento del pago, el valor del oro o plata se convertirá en dólares.

La ley entrará en vigor el 1 de mayo de 2027. El Texas Comptroller’s Office (órgano encargado de las finanzas estatales) se encargará de contratar a un proveedor de tarjetas y de definir los detalles, como comisiones o establecimientos participantes.

Don Huffines, aspirante a contralor, aseguró que el sistema será seguro, transparente y sin control de bancos centrales. La medida fue respaldada por 76% de los votantes republicanos en las primarias de 2024, mediante la Propuesta 7.

As Comptroller, @DonHuffines will lead the implementation of Texas’s new gold- and silver-backed transactional currency system through the Texas Bullion Depository to offer secure, inflation-resistant alternatives to the U.S. dollar. He’ll ensure this system is secure,… pic.twitter.com/1fV0ZIHnWW