GENERANDO AUDIO...

Equipo antibombas de Nueva York acudió a Times Square. Foto: Reuters

Un paquete sospechoso en Times Square, en Nueva York, activó las alertas policiales y provocó el desalojo inmediato de varias cuadras, mientras el equipo antibombas de la policía local inspeccionaba la amenaza.

La mañana del lunes, un tramo de dos manzanas de la Séptima Avenida, entre las calles 42 y 44, permaneció prácticamente vacío y cerrado al tráfico durante aproximadamente hora y media. Normalmente, la zona —una de las más transitadas del centro de Manhattan— se encuentra congestionada por peatones y vehículos, especialmente en días laborables.

Evacúan Times Square en minutos

Grupos de policías se desplegaron en cada esquina para impedir el ingreso de peatones y un camión policial bloqueó la avenida, mientras se aseguraba la zona. La evacuación se realizó en cuestión de minutos, generando escenas de pánico, con personas corriendo en busca de refugio y comercios bajando sus persianas de inmediato.

Aunque las calles principales quedaron cerradas, autos y camiones circulaban lentamente por las vías circundantes. El servicio de metro continuó operando, aunque una parte de la estación de Times Square fue acordonada, provocando demoras en algunos trenes.

[TE PUDE INTERESAR: Adolescente armado hiere a tres personas en tiroteo en Times Square]

Nueva York regresa a la normalidad

Alrededor del mediodía, las autoridades permitieron que peatones y vehículos volvieran al área. Times Square, sede del distrito teatral de Broadway y escenario de grandes eventos como la fiesta de Nochevieja, recuperó su actividad habitual tras el operativo policial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado una versión más detallada de los hechos que provocaron el desalojo del centro de la ciudad más grande de Estados Unidos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]