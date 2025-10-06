Tiroteo deja 2 muertos y 12 heridos en Estados Unidos, aún sin arrestos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Todavía no se reportan arrestos en Montgomery, Alabama, luego del tiroteo masivo en un concurrido distrito de vida nocturna, que dejó la noche del sábado un saldo de dos personas muertas y 12 heridas. La policía informó que el incidente se desató cuando dos grupos rivales armados comenzaron a dispararse entre sí en medio de una multitud de personas.

Caos en el centro de Montgomery

El jefe de policía de Montgomery, James Graboys, describió el evento como un tiroteo masivo que estalló cerca de las 11:30 p.m., muy cerca de lugares emblemáticos como el Museo Hank Williams y el Capitolio del Estado de Alabama.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Shalanda Williams, de 43 años, y un joven de 17 años, Jeremiah Morris.

Siete de los 14 afectados eran menores de 20 años, siendo la víctima más joven de 16. Cinco de los heridos fueron hospitalizados con lesiones que ponen en peligro su vida. Graboys indicó que al menos dos de las víctimas estaban armadas.

Según la policía, el tiroteo inició cuando alguien apuntó a una de las víctimas, lo que provocó que varias personas sacaran sus propias armas y comenzaran a disparar. El jefe Graboys condenó la acción: “Esto fue entre dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud. No se preocuparon por la gente que los rodeaba”.

Investigación abierta y sin arrestos

Hasta la tarde del domingo, no se había reportado ningún arresto. La policía está revisando videos de vigilancia y entrevistando a testigos para determinar el motivo exacto y reconstruir la escena del crimen, de donde se recuperaron varias armas y casquillos.

El alcalde de Montgomery, Steven Reed, aseguró que la policía perseguirá no solo a quienes apretaron el gatillo, sino también a cualquiera que haya estado relacionado con el incidente.

El tiroteo se produjo poco después de que terminara un partido de fútbol americano entre la Universidad Tuskegee y el Morehouse College, en un fin de semana particularmente concurrido en la ciudad. El alcalde señaló que había patrullas policiales a menos de 15 metros del lugar cuando se desató la balacera.