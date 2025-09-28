Tiroteo en Carolina del Norte deja saldo de 3 muertos y al menos 8 heridos

GENERANDO AUDIO...

La policía detuvo al responsable del tiroteo. Foto: AFP/Archivo

El sábado 27 de septiembre se presentó un tiroteo en el puerto de Southport, en Carolina del Norte, que dejó un saldo de 3 personas fallecidas y al menos 8 lesionadas. El responsable del ataque armado, identificado como Nigel Max Edge, disparó desde un bote hacia las instalaciones de la American Fish Company.

Las autoridades estadounidenses confirmaron la detención del tirador quien enfrenta cargos por el homicidio de 3 personas.

Tiroteo en Carolina del Norte deja saldo de tres personas

A las 21:03 horas, la policía de Southport, en Carolina del Norte desplegó un operativo para detener al responsable de un tiroteo en las instalaciones de la American Fish Company, el cual mató a tres personas e hirió a al menos otras 8 personas.

El reporte de las autoridades menciona que el agresor utilizó un bote para acercarse y abrir fuego en contra del inmueble, posteriormente se dio a la fuga por la vía marítima con dirección hacia Oak Island.

Aproximadamente una hora después del tiroteo, la Guardia Costera identificó a un sujeto con características similares a las del sospechoso, amarrando un bote en el muelle de Oak Island. Las autoridades los detuvieron y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Policía de Southport.

Al sospechoso, Nigel Max Edge, enfrenta tres cargos por homicidio en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de agresión con un arma letal con intención de matar, causando lesiones graves.

