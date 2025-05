Tiroteo en Carolina del Sur deja 11 personas heridas; investigan incidente

Al menos 11 personas resultaron lesionadas durante un tiroteo en la ciudad de Little River, Carolina del Sur, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 21:30 hora local en una calle residencial cercana a algunos locales de renta de botes en el Canal Intracostero del Atlántico.

🚨🇺🇸 BREAKING: MASS SHOOTING REPORTED IN LITTLE RIVER, SOUTH CAROLINA



Early reports indicate at least 10 people have been shot.



Source: Local media reports pic.twitter.com/aKQYnaXd4N