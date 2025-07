Un hombre armado abrió fuego la mañana de este lunes 28 de julio frente a un casino y resort en Reno, Nevada, dejando varios heridos, según reportaron autoridades locales.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 h en el área de valet del establecimiento. Chris Johnson, portavoz de la policía de Reno, informó que el sospechoso fue detenido y trasladado a un hospital, aunque no se ha revelado su estado de salud.

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo involucró a un agente del orden, aunque no se ha precisado si se trata de un oficial herido o que respondió al ataque.

Varias ambulancias llegaron al lugar y se desplegó un fuerte operativo de emergencia. La policía local pidió a la población evitar la zona, mientras se desarrollaban las labores de seguridad y atención a víctimas.

Devon Reese, integrante del consejo municipal de Reno, lamentó los hechos en una publicación en redes sociales:

Multiple people were shot and injured in a shooting at Reno’s Grand Sierra Resort in Nevada. Authorities called it a “critical incident” and urged the public to avoid the area.



The shooting involved police and resulted in an officer-involved shooting, with the suspect… pic.twitter.com/NmfBvdYkSj