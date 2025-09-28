GENERANDO AUDIO...

Incendio consume iglesia tras tiroteo en Michigan. Foto: Getty Images

Un tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos dejó este domingo varias víctimas heridas, un incendio y al presunto tirador abatido, informó la Policía Estatal de Michigan. El hecho ocurrió en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en McCandlish Rd, ubicada en Grand Blanc, al sureste del estado.

La Policía de Michigan confirmó que el edificio se encontraba en llamas y que los equipos de bomberos combatieron el fuego mientras hacían la evacuación. “Tenemos múltiples víctimas heridas y el sospechoso ha sido neutralizado”, indicó el Departamento de Policía en un comunicado preliminar.

“Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay ninguna amenaza para el público en este momento. La iglesia está en llamas.”. Policía Estatal de Michigan

Hasta el momento, no se ha especificado el número de víctimas ni su estado de salud.

Tras al menos una hora, las autoridades confirmaron que el fuego en la iglesia fue contenido y especificaron que no se cuenta con los nombres de las víctimas todavía.

Las autoridades pidieron durante el incendio a quienes estaban en el sitio acudir al pabellón al norte para ponerse a salvo.

“Para quienes se encuentren en el lugar, el lugar de reunificación es el pabellón al norte. La reunificación fuera del lugar será en el teatro Trillium, en Holly y McCandlish.”. Policía Estatal de Michigan

Incendio en la iglesia tras el tiroteo en Michigan

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el fuego se propagó en el techo de la iglesia y había riesgo de derrumbe en varias secciones de la estructura. “Los equipos de emergencia están trabajando para controlar el incendio y asegurar el perímetro”, señalaron las autoridades.

Elementos de policía, bomberos y servicios médicos llegaron al lugar para atender a las personas lesionadas.

“Estamos al tanto del incidente ocurrido en la iglesia de los Santos de los Últimos Días en McCandlish Rd, Grand Blanc. Según el Departamento de Policía del Municipio de Grand Blanc, no existe ninguna amenaza activa para el público en este momento. Por favor, evite la zona mientras los servicios de emergencia se encargan de la situación” Policía Estatal de Michigan

Autoridades investigan el tiroteo en Michigan

Las autoridades locales y estatales mantienen un operativo en la zona para recopilar evidencias y determinar las causas del ataque. “La investigación está en curso y se informará a la población conforme se confirme nueva información”, detalló la Policía de Michigan en sus canales oficiales.

El área alrededor de la iglesia permanece acordonada y se solicitó a la población evitar acercarse. Servicios de emergencia trabajan en la remoción de escombros y en la atención de las personas afectadas por el tiroteo y el incendio.

Tiroteo en iglesia mormona se lleva a cabo luego del fallecimiento de su máximo líder religioso este sábado

El tiroteo en esta iglesia en Michigan se lleva a cabo luego de que el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell M. Nelson, falleció a los 101 años en su hogar en Salt Lake City, Utah, informaron este domingo representantes eclesiásticos.

En un comunicado oficial, la organización religiosa confirmó que el líder “falleció pacíficamente el sábado por la noche en su casa, rodeado de sus seres queridos”.

