Tiroteo en parque de Las Cruces, Nuevo México, deja 3 muertos y 14 heridos: videos

Al menos tres personas murieron y 14 más resultaron heridas tras un tiroteo masivo en un parque de la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México, Estados Unidos, informaron las autoridades.

Según la agencia AP, la policía solicitó a las personas que compartieran videos e información, a fin de dar con el paradero de los sospechosos del ataque.

¡Advertencia! El siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 de la noche (tiempo local) del viernes 21 de marzo en el Young Park, un lugar de música y recreación.

A las víctimas del tiroteo en Las Cruces las enviaron a hospitales locales, así como al Centro Médico Universitario de El Paso. Algunos de ellos “luchan por su vida”.

“Esta es una escena de crimen enorme con muchos elementos en juego”, detalló Jeremy Story, jefe de la Policía de Las Cruces.

🚨BREAKING: Three people were killed and 14 were injured in a shooting at a park in Las Cruces, New Mexico, according to police. #LasCruces #NewMexico #YoungPark pic.twitter.com/sgH53wsIyC

Por otro lado, seis personas más llegaron al Memorial Medical Center en ambulancia y auto particular, señaló el director de Mercadotecnia y Comunicaciones, Andrew Cummins.

Los heridos tienen entre 16 y 36 años de edad, de acuerdo con CNN. La policía ya inició los protocolos de búsqueda para detener a los responsables.

Las autoridades informaron que el tiroteo en el parque de Las Cruces inició durante una reunión de autos “no autorizada”, misma que atrajo a casi 200 personas.

Algunos grupos que asistieron portaban armas, por lo cual, tras un altercado, comenzaron los disparos.

La concejal de Las Cruces, Johana Bencomo, se manifestó tras el tiroteo en el Young Park, afirmando que son eventos que no deberían ocurrir.

“Parte de mí quería escribir esto. Es algo que nunca piensas que a suceder en tu ciudad. Hoy en día una tragedia como esta se siente como una pesadilla”, escribió en Instagram.

La ciudad se ubica al borde del desierto de Chihuahua, a casi 41 kilómetros al norte de la frontera entre México y Estados Unidos.

El medio Chicago Tribune señaló que, tras los hechos, la policía ya sigue “activamente múltiples pistas” para localizar y capturar a los responsables del ataque. Sin embargo, no hay ningún detenido.

A woman collapses on the floor after speaking with the Las Cruces Police Department following a mass shooting at Young Park in Las Cruces on Friday night.



At least one person has been confirmed dead and several others injured.@CBS4Local @KFOX14 pic.twitter.com/TZi6fkwP7m