Foto: Reuters

Al menos tres personas murieron este lunes 11 de agosto en un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, Texas, informaron autoridades locales. El sospechoso, un hombre de 32 años, fue detenido tras huir y robar dos vehículos durante su escape.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15 p.m. (hora local) en un centro comercial ubicado sobre Research Boulevard. Cuando la Policía llegó, encontró a tres personas con heridas de bala; dos murieron en el lugar y una más fue llevada al hospital, donde fue declarada sin vida.

De acuerdo con Lisa Davis, jefa de la Policía de Austin, el atacante tiene antecedentes de salud mental y un historial delictivo. Tras abrir fuego, robó un auto en el mismo estacionamiento —a una de las víctimas— y huyó del sitio.

Minutos después, estrelló el primer auto robado y, en su intento de escapar, hackeó otro vehículo en una agencia de autos. Finalmente, fue localizado en el sur de Austin, donde fue detenido por la policía con el uso de una Taser (arma paralizante).

Víctimas en el tiroteo de Target, aún no identificadas

Las autoridades aún no han dado detalles sobre los motivos del ataque ni han identificado públicamente a las víctimas. En conferencia de prensa, Davis calificó el hecho como “un día muy triste para Austin” y expresó condolencias a los familiares.

El jefe de los servicios médicos de emergencia, Robert Luckritz, informó que además de las víctimas fatales, una persona más fue atendida por lesiones no relacionadas con disparos.

La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre el agresor y los fallecidos.

