La policía respondió ante el tiroteo en la Universidad. Foto: AFP/Ilustrativa.

La Universidad de Emory reportó un tiroteo al interior del campus ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, que concluyó con el tirador muerto y un policía herido.

Tiroteo al interior de universidad en Atlanta, Georgia

A las 15:33 horas (tiempo local) la universidad estadounidense informó en su cuenta de X de un tirador activo en el centro de salud de Emory Point CVS.

La institución educativa llamó a la comunidad a evitar la zona y refugiarse, debido a la peligrosidad de la situación.

El Departamento de Policía de la ciudad de Atlanta informó que elementos de seguridad ya se encontraban trabajando ante la presencia del sospechoso.

Tirador muerto y un policía herido

Para las 16:42 horas, las mismas autoridades señalaron que ya no existía peligro en el campus de la Universidad de Emory, ni el vecindario, después de que el tirador falleció

También reportó un agente que resultó herido durante la intervención.

La policía de Atlanta agregó que las investigaciones por el tiroteo en la universidad continuaban, por lo que solicitó a la población evitar la zona.

Medios locales destacaron que el FBI estaba cooperando en los trabajos, mientras que el gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, agradeció a los elementos de seguridad reducir los daños de la situación reportada la tarde de este viernes.