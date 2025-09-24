El saldo de la violencia en EE. UU.: lista de tiroteos en 2025 y los que dejaron más víctimas

| 12:06 | Mario Alberto Ostos Chávez | Uno TV
Cuántos tiroteos registra EE.UU. este 2025. Cuartoscuro/Ilustrativa
Cuántos tiroteos registra EE.UU. este 2025. Cuartoscuro/Ilustrativa

Los tiroteos masivos en EE. UU. en 2025 han dejado un saldo de 289 personas muertas y 1,535 heridas en un total de 342 incidentes registrados hasta septiembre, de acuerdo con cifras oficiales.

Estos hechos, definidos como aquellos en los que resultan al menos cuatro víctimas entre muertos y heridos, reflejan la magnitud de la violencia armada en el país. Sólo en septiembre de 2025 se reportaron 25 tiroteos masivos, con 19 fallecidos y 105 lesionados.

¿Cuántos tiroteos masivos van en EE. UU. 2025?

Hasta el 31 de agosto se habían contabilizado 317 tiroteos masivos, con 270 muertos y 1,430 heridos. Con los eventos de septiembre, la cifra asciende a 342 tiroteos masivos también en 2025, con 289 muertos y 1,535 heridos.

Los tiroteos más graves de 2025 en EE. UU.

De los más de 340 tiroteos masivos ocurridos en lo que va del año, 20 destacan por el número de víctimas, de acuerdo con los registros:

  • 21 heridos en Minneapolis, Minnesota (27 de agosto)
  • 18 víctimas en Las Cruces, Nuevo México (21 de marzo)
  • 18 víctimas en Chicago, Illinois (12 de julio)
  • 17 víctimas en Houston, Texas (15 de julio)
  • 16 víctimas en Houston, Texas (4 de mayo)
  • 14 víctimas en Mamou, Luisiana (3 de marzo)
  • 13 víctimas en Hickory, Carolina del Norte (1 de junio)
  • 12 víctimas en Elkhart, Indiana (15 de junio)
  • 12 víctimas en Filadelfia, Pensilvania (13 de julio)
  • 12 víctimas en Brooklyn, Nueva York (17 de agosto)
  • Otros incidentes con entre 4 y 11 víctimas en estados como Alabama, Idaho, Wyoming, Missouri, Tennessee y Montana.
FechaEstadoCiudadDirecciónMuertosHeridosTotal de víctimas
Feb 10, 2025WyomingByron239 E Shoshone Ave404
Feb 21, 2025IndianaLake Station6700 block of 9th Ave404
Mar 4, 2025LouisianaMamouBallpark Rd21214
Mar 21, 2025New MexicoLas Cruces850 S Walnut St31518
Mar 26, 2025FloridaHallandale Beach3181 W Hallandale Beach Blvd415
Apr 29, 2025MinnesotaMinneapolis1508 E 25th St415
May 4, 2025TexasHouston6000 block of Cherry Hill Ave11516
May 18, 2025MissouriSaint Louis800 block of Schirmer St404
Jun 1, 2025North CarolinaHickory1125 Walnut Acres Dr11213
Jun 15, 2025IndianaElkhartW Garfield Ave and Benham Ave11112
Jul 2, 2025IllinoisChicago311 W Chicago Ave41418
Jul 5, 2025AlabamaTalladega1509 Old Shocco Rd404
Jul 9, 2025PennsylvaniaPhiladelphia1500 block of S Etting St3912
Jul 20, 2025IdahoBurley723 E 14th St404
Jul 25, 2025TexasHouston6502 Dixie Dr21517
Jul 28, 2025New YorkManhattan345 Park Ave426
Jul 29, 2025TennesseeTiptonvilleCarrington Rd404
Aug 1, 2025MontanaAnaconda819 E 3rd St404
Aug 17, 2025New YorkBrooklyn903 Franklin Ave11112
Aug 27, 2025MinnesotaMinneapolis509 W 54th St22123

Los tiroteos masivos de septiembre 2025 en EE. UU.

Durante septiembre se registraron al menos 25 tiroteos en distintas ciudades del país. Entre ellos destacan:

  • California, con casos en Hemet, Antioch, San Francisco y también Santa Ana
  • Texas, con hechos en El Paso y Cleveland
  • Illinois, con tiroteos en Chicago
  • Minnesota, con dos incidentes en Minneapolis
  • Nueva York, con un evento en el Bronx

Los estados de Michigan, Florida, Georgia, Pensilvania, Ohio, Tennessee, Luisiana, Carolina del Norte, Virginia, Misuri y Nebraska también reportaron incidentes con víctimas mortales o lesionados.

Comparativo con años anteriores

En 2024 se registraron más de 500 tiroteos masivos en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2019, cuando la violencia armada comenzó a repuntar tras la pandemia de COVID-19.

Aunque en 2025, al cierre de septiembre, la cifra aún no alcanza los niveles del año previo, el registro de 342 tiroteos masivos en nueve meses evidencia que el problema sigue presente en distintas regiones del país.

