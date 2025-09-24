GENERANDO AUDIO...

Cuántos tiroteos registra EE.UU. este 2025. Cuartoscuro/Ilustrativa

Los tiroteos masivos en EE. UU. en 2025 han dejado un saldo de 289 personas muertas y 1,535 heridas en un total de 342 incidentes registrados hasta septiembre, de acuerdo con cifras oficiales.

Estos hechos, definidos como aquellos en los que resultan al menos cuatro víctimas entre muertos y heridos, reflejan la magnitud de la violencia armada en el país. Sólo en septiembre de 2025 se reportaron 25 tiroteos masivos, con 19 fallecidos y 105 lesionados.

¿Cuántos tiroteos masivos van en EE. UU. 2025?

Hasta el 31 de agosto se habían contabilizado 317 tiroteos masivos, con 270 muertos y 1,430 heridos. Con los eventos de septiembre, la cifra asciende a 342 tiroteos masivos también en 2025, con 289 muertos y 1,535 heridos.

Los tiroteos más graves de 2025 en EE. UU.

De los más de 340 tiroteos masivos ocurridos en lo que va del año, 20 destacan por el número de víctimas, de acuerdo con los registros:

21 heridos en Minneapolis, Minnesota (27 de agosto)

(27 de agosto) 18 víctimas en Las Cruces, Nuevo México (21 de marzo)

(21 de marzo) 18 víctimas en Chicago, Illinois (12 de julio)

(12 de julio) 17 víctimas en Houston, Texas (15 de julio)

(15 de julio) 16 víctimas en Houston, Texas (4 de mayo)

(4 de mayo) 14 víctimas en Mamou, Luisiana (3 de marzo)

(3 de marzo) 13 víctimas en Hickory, Carolina del Norte (1 de junio)

(1 de junio) 12 víctimas en Elkhart, Indiana (15 de junio)

(15 de junio) 12 víctimas en Filadelfia, Pensilvania (13 de julio)

(13 de julio) 12 víctimas en Brooklyn, Nueva York (17 de agosto)

(17 de agosto) Otros incidentes con entre 4 y 11 víctimas en estados como Alabama, Idaho, Wyoming, Missouri, Tennessee y Montana.

Fecha Estado Ciudad Dirección Muertos Heridos Total de víctimas Feb 10, 2025 Wyoming Byron 239 E Shoshone Ave 4 0 4 Feb 21, 2025 Indiana Lake Station 6700 block of 9th Ave 4 0 4 Mar 4, 2025 Louisiana Mamou Ballpark Rd 2 12 14 Mar 21, 2025 New Mexico Las Cruces 850 S Walnut St 3 15 18 Mar 26, 2025 Florida Hallandale Beach 3181 W Hallandale Beach Blvd 4 1 5 Apr 29, 2025 Minnesota Minneapolis 1508 E 25th St 4 1 5 May 4, 2025 Texas Houston 6000 block of Cherry Hill Ave 1 15 16 May 18, 2025 Missouri Saint Louis 800 block of Schirmer St 4 0 4 Jun 1, 2025 North Carolina Hickory 1125 Walnut Acres Dr 1 12 13 Jun 15, 2025 Indiana Elkhart W Garfield Ave and Benham Ave 1 11 12 Jul 2, 2025 Illinois Chicago 311 W Chicago Ave 4 14 18 Jul 5, 2025 Alabama Talladega 1509 Old Shocco Rd 4 0 4 Jul 9, 2025 Pennsylvania Philadelphia 1500 block of S Etting St 3 9 12 Jul 20, 2025 Idaho Burley 723 E 14th St 4 0 4 Jul 25, 2025 Texas Houston 6502 Dixie Dr 2 15 17 Jul 28, 2025 New York Manhattan 345 Park Ave 4 2 6 Jul 29, 2025 Tennessee Tiptonville Carrington Rd 4 0 4 Aug 1, 2025 Montana Anaconda 819 E 3rd St 4 0 4 Aug 17, 2025 New York Brooklyn 903 Franklin Ave 1 11 12 Aug 27, 2025 Minnesota Minneapolis 509 W 54th St 2 21 23

Los tiroteos masivos de septiembre 2025 en EE. UU.

Durante septiembre se registraron al menos 25 tiroteos en distintas ciudades del país. Entre ellos destacan:

California , con casos en Hemet, Antioch, San Francisco y también Santa Ana

, con casos en Hemet, Antioch, San Francisco y también Santa Ana Texas , con hechos en El Paso y Cleveland

, con hechos en El Paso y Cleveland Illinois , con tiroteos en Chicago

, con tiroteos en Chicago Minnesota , con dos incidentes en Minneapolis

, con dos incidentes en Minneapolis Nueva York, con un evento en el Bronx

Los estados de Michigan, Florida, Georgia, Pensilvania, Ohio, Tennessee, Luisiana, Carolina del Norte, Virginia, Misuri y Nebraska también reportaron incidentes con víctimas mortales o lesionados.

Comparativo con años anteriores

En 2024 se registraron más de 500 tiroteos masivos en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2019, cuando la violencia armada comenzó a repuntar tras la pandemia de COVID-19.

Aunque en 2025, al cierre de septiembre, la cifra aún no alcanza los niveles del año previo, el registro de 342 tiroteos masivos en nueve meses evidencia que el problema sigue presente en distintas regiones del país.