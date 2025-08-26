GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Una tormenta de polvo conocida como haboob azotó la zona metropolitana de Phoenix, Arizona, la noche del lunes 25 de agosto, dejando a la ciudad prácticamente sin visibilidad y con daños generalizados. El fenómeno provocó apagones masivos, árboles caídos, retrasos en el aeropuerto y caos en carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó ráfagas de viento de hasta 112 km/h que derribaron infraestructura y obligaron a emitir alertas por tormenta de polvo y tormenta eléctrica severa en el condado de Maricopa.

Tormenta de polvo deja estragos en Phoenix

Tras el paso del haboob, más de 60 mil clientes se quedaron sin electricidad en Arizona, la mayoría en el condado de Maricopa, de acuerdo con PowerOutage.us. En Gilbert, al sureste de Phoenix, la policía informó de semáforos dañados y árboles caídos, además de exhortar a la población a evitar circular por las calles debido a las condiciones peligrosas.

Retrasos en el Aeropuerto Sky Harbor

El Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor sufrió una parada en tierra de casi una hora, lo que impidió despegues y aterrizajes mientras la nube de polvo cubría las instalaciones. Hubo retrasos de hasta 30 minutos mientras equipos revisaban posibles daños en infraestructura, como goteras en los techos, confirmó el portavoz Gregory E. Roybal.

Autoridades emiten advertencias

El Departamento de Transporte de Arizona alertó sobre baja visibilidad en la I-10 y la I-17, además de inundaciones en varios tramos. Las autoridades pidieron a los conductores detenerse de manera segura si la visibilidad era nula.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este tipo de tormentas puede aparecer de forma repentina y pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad.

La emergencia dejó a Phoenix bajo una densa nube de polvo y electricidad interrumpida en miles de hogares, mientras las autoridades trabajan en la evaluación de daños y restablecimiento de los servicios.