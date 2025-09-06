GENERANDO AUDIO...

Envíos hacia Estados Unidos se detuvieron casi en su totalidad. Foto: AFP

El tráfico postal hacia Estados Unidos cayó en más del 80% tras la aplicación de nuevos aranceles y 88 operadores en todo el mundo suspendieron total o parcialmente sus envíos, informó la Unión Postal Universal (UPU) este sábado 6 de septiembre de 2025.

La agencia de cooperación postal de la ONU señaló que datos recogidos en su red global de operadores muestran que los envíos hacia Estados Unidos se detuvieron “casi por completo”, en un 81%, después de la entrada en vigor de los nuevos aranceles el pasado 29 de agosto, en comparación con la semana previa.

Eliminación de exención fiscal en paquetes pequeños

En principio, la medida que eliminó la exención fiscal a los paquetes de hasta 800 dólares con destino a Estados Unidos estaba dirigida únicamente a China y Hong Kong, como parte de la ofensiva del entonces presidente estadounidense Donald Trump contra las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu. Sin embargo, posteriormente la disposición se extendió a todos los países.

Suspensión de envíos por parte de operadores postales

Los servicios postales de países como Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Italia y Japón suspendieron sus envíos hacia Estados Unidos. La UPU explicó que no tuvieron tiempo suficiente para preparar sistemas que les permitieran cobrar los derechos aduaneros por anticipado y transferirlos a las autoridades estadounidenses.

Un total de “88 operadores postales informaron a la UPU que han suspendido algunos o todos los servicios postales hacia Estados Unidos hasta que se implemente una solución”, afirmó el organismo internacional.

UPU desarrolla solución técnica

El presidente de la UPU, Masahiko Metoki, declaró que el organismo trabajó en el “desarrollo rápido de una nueva solución técnica que permitirá reanudar el envío de correo hacia Estados Unidos”. Esta consiste en una calculadora integrada a los sistemas informáticos de los operadores postales para calcular y cobrar los aranceles a los clientes en el país de origen.

Con sede en Berna, Suiza, la UPU fue establecida en 1874 y cuenta con 192 estados miembros. Define las reglas para los intercambios de correo internacional y emite recomendaciones para mejorar los servicios postales en todo el mundo.

