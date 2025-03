El techo de un cobertizo colapsó el viernes por la tarde en una casa fuera del campus de la Universidad de Pittsburgh, en Oakland, durante una concurrida celebración de San Patricio. Según reportes, alrededor de 20 estudiantes estaban sobre el techo cuando este cedió, cayendo sobre otro grupo de aproximadamente 12 personas que se encontraban debajo.

Videos registraron el momento exacto del accidente, que transformó la diversión en tragedia:

🔥#BREAKING: A porch collapse has occurred during a party at a home near a university campus, injuring multiple people⁰⁰🔸#Pittsburgh | #Pennsylvania



Officials report that emergency crews responded to a 911 call after a porch roof collapsed Friday afternoon at an off-campus… pic.twitter.com/wOMZKKZa6a