Tras declaración de Trump, Lavrov y Rubio sostienen reunión en Nueva York

FOTO: AFP/ UNO TV

Los máximos representantes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron este miércoles 24 de septiembre en Nueva York, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que Ucrania puede recuperar todos los territorios ocupados por los rusos.

Participantes de la reunión

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no hicieron declaraciones tras el encuentro.

Reunión de más alto nivel

Se trató del encuentro diplomático de mayor nivel entre Estados Unidos y Rusia desde que Trump invitara al presidente ruso, Vladimir Putin, a Alaska el pasado 15 de agosto.

¿Qué paso el 15 de agosto en Alaska?

El presidente Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en territorio estadounidense el pasado 15 de agosto con fines de discutir un posible acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

¿Cuál era el objetivo del encuentro Trump-Putin?

La reunión en Alaska busca explorar vías diplomáticas para detener la escalada del conflicto en Ucrania. Según información oficial, el alto el fuego sería uno de los temas centrales, aunque no se descartaría que se aborden otros asuntos bilaterales.

Sin embargo, la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de EE. UU., Donald Trump, enfocada en temas bilaterales, asuntos internacionales y un posible cese al fuego en Ucrania; sin embargo, no se llegó a un acuerdo, y el republicano aseguró que ahora “depende” de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, avanzar para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.