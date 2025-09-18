GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El narcotraficante Rafael Caro Quintero seguirá bajo medidas de aislamiento carcelario, confirmó este jueves un tribunal de Brooklyn, Nueva York, durante una audiencia de revisión de su caso. La fiscalía también informó que no buscará la pena de muerte contra el exlíder del Cártel de Guadalajara.

En la audiencia presidida por el juez Frederic Block, la fiscalía rechazó la petición de la defensa para levantar las medidas administrativas especiales. Estas incluyen restricciones de comunicación y confinamiento prolongado.

Además, se reveló que desde su extradición a Estados Unidos, Caro Quintero solo ha tenido contacto telefónico con dos familiares en México, su hermana y su hija a través de “visitas virtuales” autorizadas debido a la distancia.

Argumentos de la fiscalía y postura de la defensa

La fiscalía insistió en que el capo debe permanecer bajo aislamiento porque fue “un alto líder de un cártel designado como terrorista” y porque ha operado dentro y fuera de prisión en el pasado.

Por su parte, la defensa denunció que Caro Quintero pasa 23 horas al día en una celda sin ventanas, lo que consideran un trato inhumano. Como no hubo acuerdo, el juez Block será quien decida en próximas audiencias.

Entrega de México y reacciones oficiales

La fiscal estadounidense Pam Bondi afirmó en redes sociales que la extradición de Caro Quintero fue una orden del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa versión y aseguró que la decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional de México por motivos de seguridad.

La próxima audiencia de seguimiento de Caro Quintero está programada para el 16 de octubre, con otra prevista para el 19 de marzo de 2026 en Nueva York.

